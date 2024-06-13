Уральца из Баранчинского осудили за незаконное убийство трех лосей

Кушвинский городской суд признал виновным жителя Баранчинского за незаконную охоту, на которой тот убил сразу трех лосей.

Инцидент произошел 20 января текущего года, когда 47-летний осужденный приехал на Баранчинский участок общедоступных охотничьих угодий. Как отметили во время суда, мужчина осознавал, что его действия незаконны и что у него нет разрешения на охоту, но все равно взял с собой нарезное оружие, снаряженное патронами. На охоте он осуществил пять выстрелов по трем взрослым лосям. Один скончался сразу, другие, будучи ранеными, отошли примерно на километр, но также скончались от ранений.

Уже на следующий день уралец погрузил на "УАЗ-3303" снегоход марки "Буран", сани, охотничьи лыжи и нож, после чего отправился на место хранения убитых зверей для дальнейшей транспортировки и раздела мяса.

В результате незаконной охоты Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области был причинен материальный ущерб, который осужденный уже возместил в полном объеме.

Тем не менее, охотника признали виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба) и назначили штраф в размере 550 тыс. рублей в доход государства, с лишением права заниматься охотой на срок 2 года 10 месяцев. У осужденного также забрали в доход государства автомобиль "УАЗ-3303", снегоход марки "Буран", карабин "ТИГР" и сани.

Приговор не вступил в законную силу.