13 Июня 2024
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Дело на замглавы Генштаба возбудили по показаниям осужденных за мошенничество

Уголовное дело в отношении начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина возбудили на основе показаний свидетелей, ранее осужденных за мошенничество. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.

"В основе лежат показания четырех лиц, которые осуждены по 159 статье", - сказал он.

По словам защитника, спустя некоторое время эти лица начали давать признательные показания.

Ранее сегодня Второй Западный военный окружной суд признал законным арест Шамарина. Генерал заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод „Телта“" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Теги: шамарин, уголовное дело, адвокат


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