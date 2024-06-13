13 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга увеличили время для самостоятельной регистрации багажа

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличили время, за которое пассажиры смогут воспользоваться системой самостоятельной регистрации багажа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, сдать свой багаж через систему самостоятельной регистрации BAGS ID, тестовая эксплуатация которой стартовала в Кольцово этой весной, теперь можно за шесть часов до вылета. Ранее услуга была доступна лишь с началом регистрации на рейс – то есть за три часа.

За время с начала тестирования сервиса, разработанного УК "Аэропорты Регионов", им воспользовались более 500 человек. Они сдали свыше 600 единиц багажа. Опытная эксплуатация показала, что больше половины от воспользовавшихся сервисом пассажиров готовы были сдать свой багаж через BAGS ID раньше, чем начиналась регистрация на их рейс.

Напомним, BAGS ID позволяет пассажирам, прошедшим онлайн-регистрацию, самостоятельно зарегистрировать и сдать свой багаж. На первом этапе новая система доступна на внутрироссийских рейсах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", "Победа" и "Россия".

Теги: багаж, система, аэророрт, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2024 11:43 Мск В аэропорту Екатеринбурга появилась система самостоятельной регистрации багажа

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