В Тюменской области бойцы добровольческих подразделений Росгвардии смогут получить земельные участки

В Тюменской области бойцам добровольческих подразделений Росгвардии предоставят право на получение бесплатного земельного участка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ранее мера поддержки распространялась только на военнослужащих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации.

Соответствующий закон приняли депутаты Тюменской областной думы.

Теперь бойцы, которые служат в добровольческом формировании Росгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ, а также ветераны и члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих, смогут бесплатно получить земельный участок.

Напомним, тюменским бойцам доставляется дополнительное оборудование: приборы наблюдения, доразведки и многое другое. Помощь оказывают региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры, неравнодушные жители.

Добавим, что более 15 000 человек получили поддержку в Семейных социальных гостиных в 2023 году. Они работают в каждом муниципалитете. Основная задача - помощь родным и близким бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. В регионе работает филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Услуги оказываются по принципу "одного окна", поддержку получили более 4 500 человек.