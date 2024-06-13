Турция повышает тарифы на транзит через пролив Босфор

Минтранс Турции объявил о 15-процентном повышении тарифа на транзит через пролив Босфор с 1 июля этого года.

В 2022 году Турция уже увеличивала тарифы на обслуживание судов в проливах Босфор и Дарданеллы. Тогда плата за использование маяков, а также эвакуацию и медобслуживание в проливах увеличилась сразу в пять раз, это позволило властям увеличить выручку от этих услуг до $200 млн.

Движение в проливах Босфор и Дарданеллы, соединяющих Средиземное море с Черным, регулируется так называемой конвенцией Монтре, принятой в 1936 году. Согласно этому документу, Турция имеет право взымать плату за проход по этим проливам.