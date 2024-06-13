В России могут ввести многократные визы для иностранцев

Минэкономразвития России хочет трансформировать порядок оформления иностранцами виз в РФ. Например, изменить срок и стоимость виз, а также ввести вариант многократного такого документа.

"Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", - сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, выступая на российском туристическом форуме "Путешествуй!".

Политик считает, что положительный эффект на рост турпотока в Россию может оказать введение многократных виз в страну.

"Эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений", - цитирует Вахрукова ТАСС.

Ранее выяснилось, что Россия может отменить визы с шестью странами.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма", - сказал глава Минэкономразвития Максима Решетникова на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!".