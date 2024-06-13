Житель Екатеринбурга инсценировал ограбление своей квартиры, чтобы не отдавать долг

Житель Екатеринбурга осужден за инсценировку ограбления собственной квартиры. Мужчина не хотел отдавать денежный долг.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды уралец занял у своего знакомого 1,6 млн рублей. В конце марта 2024 года он понял, что не сможет вернуть долг, и в его голове появился план. Уралец попросил приятеля помочь ему устроить беспорядок в своей квартире.

В свою очередь, знакомый нашел еще одного человека, заплатил ему и передал ключи от квартиры, куда тот пришел и разбросал вещи. После чего владелец жилища обратился в органы внутренних дел, заявив о якобы хищении у него денег. Однако в дальнейшем этот обман вскрылся.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным по статье УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.