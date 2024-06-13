Ереван отзывает посла Армении в Белоруссии для консультаций

Ереван отозвал для консультаций своего посла в Белоруссии Размика Хумаряна, передает "Спутник-Армения" со ссылкой на представителя МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны остается Александр Лукашенко.

Выступая в армянском парламенте, Пашинян пояснил, что вызвало его недовольство: "Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны. Поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Хочу заявить, что никогда больше не буду посещать Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко. И вообще, ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию".