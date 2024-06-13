Тюменским бойцам в зоне СВО передали комплектующие для БПЛА

Тюменским бойцам в зоне СВО передали комплектующие для беспилотных летающих аппаратов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащие четвертой бригады организовали в пункте дислокации лабораторию по ремонту и производству беспилотников.

"От лица подразделения и земляков хочу поблагодарить губернатора Тюменской области Александра Моора за предоставленную гуманитарную помощь. Эти комплектующие помогут улучшить наше положение на линии боевого соприкосновения, ускорить победу и сохранить жизни нашим бойцам", - говорится в сообщении.

Бойцы также выразили признательность спецпредставителю губернатора региона по вопросам СВО Николаю Савченко за доставку груза на передовую.

Напомним, более 15 000 человек получили поддержку в Семейных социальных гостиных в 2023 году. Они работают в каждом муниципалитете. Основная задача - помощь родным и близким бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. В регионе работает филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Услуги оказываются по принципу "одного окна", поддержку получили более 4 500 человек.

Тюменским бойцам доставляется дополнительное оборудование: приборы наблюдения, доразведки и многое другое. Помощь оказывают региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры, неравнодушные жители.