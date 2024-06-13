13 Июня 2024
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Фото: Официальный сайт Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина / gctc.ru

Умер летчик-космонавт, Герой СССР Вячеслав Зудов

Умер Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов. Он скончался 12 июня в возрасте 82 лет.

Уроженец Бора (Нижегородская область), Зудов окончил среднюю школу № 3 в подмосковной Электростали. Затем было обучение в Балашовском ВВАУЛ, по окончании которого Вячеславу Зудову была присвоена квалификация летчика военно-транспортной авиации.

В отряд космонавтов Зудова зачислили в октябре 1965 г. приказом Главкома ВВС на должность слушателя-космонавта. А его космическая экспедиция началась 14 октября 1976 г. в качестве командира КК "Союз-23", и этот двухсуточный космический полет стал без преувеличений драматическим. Из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" стыковка с ОПС "Салют-5" не состоялась.

Не менее опасной оказалась и посадка "Родона-1" (такой позывной выбрал себе космонавт). В историю отечественной космонавтики она вошла как первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля на воду (КК "Союз-23", озеро Тенгиз, 16 октября 1976 г.). Произошло это поздно вечером, спускаемый аппарат приводнился в 2 км от берега. Из-за технических проблем не отстрелился парашют, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат, из-за чего экипаж не мог его покинуть. Спасательная операция продолжалась несколько часов.

За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и орденом Ленина. Космонавт имеет звание "Почетный строитель Байконура".

Церемония прощания с Зудовым состоится 14 июня в 13.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах, сообщает научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов(2024)|Фото: Официальный сайт Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина / gctc.ru

Теги: Вячеслав Зудов, космонавт, СССР


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