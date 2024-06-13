В Красноярске 7-летний мальчик умер во время лечения зубов "во сне"

В Красноярске семилетний мальчик умер в кабинете стоматолога в частном медицинском многопрофильном центре.

ЧП случилось еще 2 июня. Сейчас СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, мама привезла мальчика на лечение и чистку зубов, которые должны были провести "во сне"

"Для проведения сыну седации (введение лекарственных средств, которые оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему) мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анестезиолог, приняв решение, что противопоказания для данной процедуры у ребенка отсутствуют, ввел мальчику седацию", - сообщили в Следственном комитете.

Под седацией мальчику резко стало плохо, врач-анестезиолог, а затем бригада скорой помощи проводили реанимацию, но спасти ребенка не удалось.