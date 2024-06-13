Суд отказался освободить из СИЗО замглавы Генштаба Шамарина

Второй Западный военный окружной суд признал законным арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки.

Шамарин в суде заявил, что готов сотрудничать со следствием. Как передает РИА Новости, он попросил смягчить ему меру пресечения. Защита просила избрать домашний арест.

В мае следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и банковские счета генерала.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод „Телта“" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.