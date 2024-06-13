Суд открыл еще двух поставщиков "Жизньмарт", чье производство было приостановлено после отравления

Производство еще двух поставщиков торговой сети "Жизньмарт" было восстановлено. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга досрочно прекратил приостановление деятельности ИП Мутигуллиной, закрытой всего неделю назад. Причиной стало положительное заключение областного Роспотребнадзора, который не обнаружил каких-либо нарушений при повторной проверке.

Помимо этого, 11 июня истек срок приостановления деятельности ИП Орловой. Роспотребнадзор также не был против возобновления его работы.

"ИП Мутигуллина и ИП Орлова (наряду с ИП Гумаровой) были теми ИП, на которых Иван Зайченко публично возлагал ответственность за случившееся. Как и по ИП Гумаровой, их производство открывается раньше всех остальных поставщиков, которые не прошли проверку Роспотребнадзора. Вновь отмечу, что каждый поставщик должен отвечать только за свои нарушения, но никак не за чужие. Подобное публичное перекладывание ответственности попросту недопустимо", - заявил Краснов.

Он также напомнил, что у ИП Мутигуллиной и ИП Орловой срок приостановления деятельности составлял всего 30 и 15 дней. Это в три, а то и в шесть раз меньше, чем у других поставщиков "Жизньмарт", за которых основатель сети Зайченко ранее, напротив, вступался.