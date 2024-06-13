У продюсера Бари Алибасова проблемы с речью

77-летний продюсер группы "На-На" Бари Алибасов испытывает проблемы с речью на фоне перенесенного в этом году инсульта. По данным Shot, он с трудом разговаривает и передвигается.

В феврале 2024 года Алибасова экстренно госпитализировали и прооперировали. С тех пор продюсер проходит реабилитацию, но пока есть проблемы: головокружения, проблемы с памятью, речью, передвижением.

В 2019 году Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот" и был госпитализирован с сильнейшим химическим ожогом, долго проходил реабилитацию.