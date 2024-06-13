Андрей Травников: Новосибирская область заинтересована в расширении сотрудничества в рамках ЕврАзЭС

Губернатор Новосибирской области принял участие в пленарной сессии «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС».

Сессия прошла в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС – 2024. Сценарии межрегиональной кооперации». Мероприятие состоялось в Правительстве Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул: регион не случайно стал постоянной площадкой проведения международной конференции по экспорту.

«Новосибирская область – крупнейший за Уралом транспортно-логистический хаб, в котором сходятся торговые пути в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, обеспечены автомобильный и железнодорожный выходы в Казахстан и страны Средней Азии, представлены все виды транспорта. Мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе по автотранспортному грузообороту и входим в пятёрку регионов-лидеров в нашей стране по железнодорожным перевозкам"- сказал Андрей Травников.

Регион целенаправленно использует географическое преимущество и занимаемся развитием логистической и складской инфраструктуры. С 2018 года мощности складских комплексов в Новосибирском транспортном узле выросли на три четверти – с 928 тысяч квадратных метров до 1 млн 626 тысяч кв. метров. И рынок этой инфраструктуры в регионе ещё не насыщен.

В Новосибирской области сосредоточены крупные распределительные центры всех сетей и маркет-плейсов, работающих в России, действуют пять контейнерных терминалов. В стадии реализации – четыре проекта по строительству и наращиванию мощностей контейнерных терминалов.

"Мы стараемся использовать всю эту инфраструктуру не только для распределения товаров по территории нашей страны, в первую очередь за Уралом, но и для наращивания экспортного потенциала как нашего региона, так и соседних регионов Сибири. Один из приоритетов экономического развития Новосибирской области – наращивание экспортного потенциала. Наиболее интересные для нас направления сотрудничества с зарубежными партнёрами – медицинский туризм, экспорт образовательных услуг, IT-технологий, продукции агропромышленного комплекса. Три страны Евразийского экономического союза – в числе ведущих торговых партнёров Новосибирской области по экспорту – Казахстан, Белоруссия и Киргизия, и мы заинтересованы в существенном расширении этого сотрудничества", - акцентировал губернатор Новосибирской области.

Для каждого предпринимателя, производителя выход на международный рынок – стратегически важный и ответственный шаг. Способность конкурировать с зарубежными аналогами – это как дополнительный знак качества продукции. Поэтому Правительство Новосибирской области всесторонне поддерживает экспортёров. Меры господдержки для выхода на зарубежные рынки получили более 600 компаний среднего и малого бизнеса. В прошлом году в торговых представительствах России за рубежом проведено 203 презентации новосибирских товаров. Регион за год посетили 39 делегаций из 22 стран, мы организовали участие наших производителей в 16 конгрессно-выставочных мероприятиях и девяти бизнес-миссиях, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

"Конечно же, мы заинтересованы в расширении спектра услуг и форматов поддержки наших экспортёров. Уверен, что и сегодняшний форум поспособствует более широкому участию наших предприятий в проектах отраслевой интеграции ЕАЭС, установлению новых контактов между предпринимателями стран Евразийского экономического союза», – отметил Андрей Травников.

На сессии прозвучали доклады: «Форум «Технопром» – ключевая площадка для выстраивания международной научно-технологической кооперации с регионами России»; «Экспорт продукции АПК в страны ЕАЭС: динамика и перспективы развития»; «Расширение экспортного потенциала сибирского АПК на рынках Евразийского экономического союза: возможности кооперации, логистические решения и точки роста» и т. д.