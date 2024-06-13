13 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев подарил свердловскому онкоцентру имитатор ходьбы "Имитрон"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил Свердловскому областному онкологическому диспансеру имитатор ходьбы "Имитрон". Новое технологичное оборудование облегчит реабилитацию тяжелых пациентов.

"Во многом успех в выздоровлении пациента онкологического профиля в послеоперационный период зависит именно от реабилитации. Чем раньше мы начнем восстановительные процедуры, тем выше вероятность того, что пациент вернется к здоровой жизни. Тренажер "Имитрон" качественно ускорит процесс выздоровления наших пациентов", - рассказал заместитель главного врача по хирургии Свердловского онкодиспансера Александр Дорофеев.

Алексей Вихарев рядом с тренажером имитатором ходьбы "Имитрон", который был подарен Свердловскому областному онкологическому диспансеру(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Тренажер будут использовать для реабилитации пациентов с параличами, поражением центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Устройство оборудовано электронными датчиками и счетчиком шагов, а также приспособлениями для поддержки человека. На нем пациент сможет прорабатывать мышцы и суставы нижних конечностей.

Тренажер имитатор ходьбы "Имитрон", подаренный Свердловскому областному онкологическому диспансеру(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Тренажер имитатор ходьбы "Имитрон", подаренный Свердловскому областному онкологическому диспансеру(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"В свердловском онкодиспансере много эффективного оборудования, работают высокопрофессиональные специалисты. Но в этой болезни, как говорят, много не бывает, поэтому любую помощь принимаем с благодарностью. Алексей Вихарев всегда отзывается на наши просьбы", - поделилась председатель регионального отделения всероссийской общественной организации помощи онкопациентам "Здравствуй!" Надежда Собина.

Алексей Вихарев рядом с тренажером имитатором ходьбы "Имитрон", который был подарен Свердловскому областному онкологическому диспансеру(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Это не первая помощь депутата Свердловскому онкодиспансеру. Ранее глава единороссов в гордуме уже передавал медучреждению пульсоксиметры, кресла для забора крови и отделения онкологии, противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и многое другое. Все это активно используется в лечении и реабилитации пациентов.

"В онкоцентр Екатеринбурга приезжают лечиться со всей Свердловской области и даже из других регионов. Пациентов много, соответственно и потребность в новом оборудовании всегда есть. Поэтому, когда руководство медучреждения ко мне обращается, стараюсь всегда откликаться и помогать. Понимаю, как важно это, прежде всего, для людей, которые попадают в эти стены. Знаю, что эта помощь выручает и медицинских сотрудников, ведь они могут ещё оперативнее и эффективнее помогать людям", - заключил Алексей Вихарев.

Ранее депутат также обеспечил службу сопровождения маломобильных пациентов несколькими креслами-колясками, взял на себя благоустройство территории возле поликлинического отделения. Поддерживает Алексей Вихарев и благотворительные организации, работающие с онкопациентами и их родными, и проведение онкологических конференций в Екатеринбурге, а также помогал с организацией трансфера специалистов и пациентов центра в другие города для участия в профессиональных форумах и мероприятиях.

За три года на помощь разным больницам Екатеринбурга Алексей Вихарев из личных средств направил более 49 млн рублей.

Теги: Имитрон, Вихарев, имитатор ходьбы, тренажер, онкоцентр


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