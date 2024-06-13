Столтенберг: украинские пилоты для F-16 не будут готовы к концу лета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о сроках готовности пилотов из Украины для самолетов F-16.

Приехав на встречу министров обороны стран альянса, Столтенберг не подтвердил, что украинские пилоты для истребителей F-16 будут готовы к концу лета, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает получить от западных стран, собираются разместить за пределами украинской территории. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, некоторые из самолетов останутся в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал. Определенное количество самолетов будут храниться на безопасных авиабазах, "чтобы они не были мишенями".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. По его словам, эти самолеты долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах.