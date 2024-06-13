Пашинян: Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ, если Лукашенко извинится

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться, если Белоруссия выйдет из организации или если ее президент принесет свои извинения.

Поводом для недовольства армянского премьера стали недавние заявления Александра Лукашенко во время поездки в Азербайджан.

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?", - цитирует Пашиняна РИА Новости.

По его словам, следующим логическим шагом властей Армении станет выход из ОДКБ. "Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года", - сказал премьер.

Ранее МИД Армении заявил, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. Заявление вышло в день визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политик в том числе встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван может заморозить участие в Организации де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях структуры на высоком и высшем уровнях. По мнению Пашиняна, ОДКБ не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.