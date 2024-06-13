МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

МВД России объявило в розыск известную телеведущую Татьяну Лазареву*. Соответствующая карточка появилась в картотеке на сайте ведомства. Там сообщается, что Лазареву* разыскивают по уголовной статье, но по какой – не уточняется.

Татьяна Лазарева* придерживается антивоенной позиции, покинула Россию после начала СВО. Весной высказывала желание баллотироваться на выборах депутатов Мосгордумы, но позже Госдума приняла закон, который фактически лишает иноагентов пассивного избирательного права. Также весной одно из интервью Лазаревой* проверяли на признаки публичного оправдания терроризма.

Татьяна Лазарева* начинала ТВ-карьеру в КВН. Получила известность в конце 1990-х годов как ведущая юмористического шоу "О.С.П.-студия", актриса комедийного сериала "33 квадратных метра" и ряда его продолжений. С 2004 по 2012 год работала на телеканале СТС, где была автором и ведущей шоу "Хорошие шутки". Двукратный лауреат премии "ТЭФИ".

*внесена в список иноагентов Минюста РФ