Екатеринбург остался без Суперкубка России по футболу: матч пройдет в Волгограде

Матч за Суперкубок России по футболу проведут в Волгограде. Город и стадион, где пройдет игра между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, встреча за Суперкубок состоится на "Волгоград Арене" 13 июля. Игру прямом эфире покажет Матч ТВ. О времени начала встречи и старте билетной программы будет сообщено дополнительно.

"Волгоград Арена" – это стадион чемпионата мира 2018 года. Он расположен на берегу Волги, у подножия Мамаева кургана, и вмещает 45 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России могут провести в Екатеринбурге.