Молодые музыканты из Ханты-Мансийска поборются за главный приз фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии

Пианистка Юлия Аношкина и скрипачка Милана Лисина из Ханты-Мансийска успешно прошли отборочный этап международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября, сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантос".

Kustendorf CLASSIC учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. По традиции большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма "Жизнь как чудо".

Нашу страну на фестивале представят 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет из семи регионов. Комиссию по отбору в России возглавил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.

"Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество, – рассказал он. – Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организуем вместе с "Родными городами". Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры".

В программе Kustendorf CLASSIC – мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки, а главное – конкурс молодых исполнителей из России, Белоруссии и Сербии, которые поборются за главный приз – золотую матрешку. Участники исполнят вокальные композиции и сыграют на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Оценивать их мастерство будут знаменитые музыканты, от России в состав жюри войдет художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков.

"Kustendorf CLASSIC – это больше, чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей – выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы: представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов", – пояснила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Программа "Родные города" развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах с 2013 года. Она направлена на создание дополнительных возможностей для профессионального и творческого роста молодых исполнителей, а также на сокращение разрыва между уровнем музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах.

Юлия Аношкина и Милана Лисина в разные годы принимали участие в музыкальных образовательных проектах программы "Родные города". Девушки учились у мэтров на мастер-классах "Музыкальной мастерской Юрия Розума". Пианистка также выступала на итоговом концерте, а скрипачка писала собственные композиции на лаборатории арт-медиации. В Ханты-Мансийске музыкальные проекты реализуются при поддержке "Газпромнефть-Хантоса".

"Kustendorf CLASSIC – это отличная возможность для молодых музыкантов продемонстрировать свой талант, обменяться опытом и получить наставления от признанных мастеров, – считает генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров. – В этом году наш регион представят сразу две исполнительницы, что подтверждает высокий уровень подготовки в учреждениях культуры Югры. Для молодых талантов участие в фестивале станет важной ступенью в творческой карьере, и наше предприятие, в свою очередь, содействует этому, создавая благоприятную среду в регионе для их развития".

"Родные города" – программа социальных инвестиций "Газпром нефти". Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.