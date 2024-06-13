Родители, выступающие против увольнения директора лицея №110, добрались до министра Биктуганова

Родители учащихся лицея №110 Екатеринбурга, выступающие против увольнения бывшей директрисы Ирины Виноградовой, добились приема в министерстве образования Свердловской области.

Встреча с министром образования и молодежной политики региона Юрием Биктугановым состоится сегодня, в рамках рассмотрения коллективного обращения недовольных родителей на имя губернатора Евгения Куйвашева. Как сообщили Накануне.RU сами родители, на прошедшем приеме в районной администрации вразумительных ответов они так и не получили.

"На предыдущем приеме в районной администрации вразумительных ответов на вопрос, почему не дали директору лицея с 25- летним стажем Ирине Виноградовой пройти аттестацию и продолжить руководство лицеем или назначить директора из состава преподавателей, готовых соблюдать традиции лицея, родители учеников не получили. Родители уверены, что за такими аппаратными перестановками стоят лица, приоритетом которых защита интересов детей не является" - отметили в родительском комитете.

Напомним, что 24 мая подошел к концу трудовой контракт директора, после чего ее попросили уйти с должности. Причину не объяснили ни ей, ни родителям, которые сразу же вступились за педагога. Было собрано около 500 подписей в общении к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть прежнюю директрису.

Родители не оставляют надежд вернуть прежнего директора, которая за 25 лет руководства сделала лицей одним из лучших в городе. Ранее представитель родительского комитета лицея Яна Шабунина заявляла, что пока они собирают подписи и выступают против отставки Виноградовой, новый директор "уже начал вводить новые порядки, которые противоречат его же словам о сохранении традиций лицея".