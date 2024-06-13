Пасынок главкома ВСУ: Сырский - предатель, продавший Родину

Нынешний главком ВСУ Александр Сырский - просто предатель. Об этом рассказал RT его пасынок Иван Сырский, живущий в Австралии.

Он отметил, что его отчим был очень властным, гордым, целеустремленным. При этом никогда ничего плохого не говорил ни о России, ни о Донбассе. И украинцем себя никогда не считал, мову не хотел учить. Возил пасынка к своим родителям сначала в Подмосковье, потом во Владимир. Относился как к родному. О том, что он не родной сын, Иван узнал уже после их развода.

"Он Родину продал за карьеру. Он для меня предатель. Мы точно по разные стороны баррикад. И если бы мы встретились на поле боя, то… Всегда перед глазами картина из фильма "Тарас Бульба" — только я казак, а он с ляхами", - сказал Иван Сырский.

Он полностью на стороне России, нацистский режим на Украине. И хотел бы получить российское гражданство и уехать вместе с женой и дочерью в Россию. В Австралии царит оголтелая русофобская пропаганда, подытожил пасынок главкома ВСУ.