На Мосбирже дешевеет всё на фоне введенных санкций

Акции Мосбиржи, включенной накануне в санкционный список американским Минфином, на открытии торгов снижается уже на 15%, падают акции крупнейших эмитентов: Сбербанка (-4%), ВТБ (-4,7%) и т.д. Также сильно теряют в цене акции компаний, включенных в санкционный список наравне с Мосбиржей: НОВАТЭКа (-6,8%), "Селигдара" (-10,3%).

Между тем, после объявления ЦБ о приостановке торгов долларами и евро на Мосбирже стоимость этих валют в российских банках (которые теперь становятся единственными площадками для торговли) выросла.