В Югре и на Ямале задержаны еще двое членов банды террористов Басаева и Хаттаба

Задержаны еще двое участников нападения на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики между российскими военнослужащими и участниками незаконных вооруженных формирований, входивших в банду террористов Басаева и Хаттаба. В ходе следствия получены доказательства причастности жителей Ямала и Югры Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова к нападению на военных.

Установлено, что в 1999 году они добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении преступлений. Рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленной участники банды, в числе которых были Алимгиреев и Кадрашов на подготовленных позициях совершили вооруженное нападение на военнослужащих. 15 человек были убиты, еще 28 военных ранили.

"При содействии ФСБ России, Управления "С" ЦСН ФСБ России и ОМОН "Север" Управления Росгвардии по ЯНАО Алимгиреев и Кадрашов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе", - говорится в сообщении.

Следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.