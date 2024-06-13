Посол: Россия ответит на навязываемую США конфронтацию

Россия будет давать адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что Россия не собирается "навязываться в партнеры". "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют", — приводит слова дипломата РИА Новости.

Введенные Минфином США новые антироссийские санкции Антонов назвал поздравлением российскому народу со стороны американских властей.

12 июня США обновили санкционный список в отношении России. В него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Арктик СПГ" и другие. Центральный банк России объявил об изменении расписания торгов на Мосбирже. Ранее регулятор объявил о приостановке торговли долларом и евро на Мосбирже.