На Урале мотоциклист заплатит 400 тысяч сбитой им девочке

В Североуральске суд взыскал компенсацию с мотоциклиста – виновника ДТП, в результате которого пострадала девочка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 1 июля 2023 года: в тот день пьяный уралец управлял мотоциклом марки "Хонда". Он не учел дорожные условия и намеренно опрокинул мотоцикл на левый бок, чтобы избежать столкновения с 10-летней девочкой-велосипедистом, ехавшей в попутном направлении. Однако водитель потерял контроль над мотоциклом и сбил ребенка.

В результате ДТП девочка получила перелом правой бедренной кости в нижней трети и множественные ссадины, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. В дальнейшем прокуратура направила иск в суд о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда.

Североуральский городской суд взыскал в пользу пострадавшей 400 тысяч рублей.