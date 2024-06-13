Медведев захотел превратить жизнь врагов России в "сплошной безумный кошмар"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил соотечественникам, как следует относиться к антироссийским санкциям. По мнению политика, следует превратить жизнь тех, кто их вводит, в сплошной безумный кошмар.

"Как реагировать? Я уже как-то говорил об этом, но нелишне и повторить. Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить", - пишет Медведев в своем telegram-канале.

По мнению Медведева, следует "навредить их экономикам, институтам правителям, благополучию их граждан, уверенности в завтрашнем дне".

"Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги", - считает бывший президент России.

Следует наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры.

"Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. И никаких правил в отношении врага. Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее. Каждый может внести свою лепту", - считает бывший президент России.

Как сообщалось, страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Он не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия. В то же время, Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского газового проекта "Арктик СПГ-2", который находится под ограничениями США с ноября 2023 г.