13 Июня 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Ватикан: Все христиане должны объединиться и признать главенство римского папы

Сегодня Ватикан опубликует документ о папском главенстве и экуменизме, в котором будут содержаться призывы объединиться, признав главенство римского папы. Об этом пишет National Catholic Register.
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Документ называется "Епископ Римский: первенство и синодальность в экуменическом диалоге и ответы на энциклику Ut Unum Sint" ("Чтобы все были едины", издана папой Иоанном-Павлом II в 1995 году. - прим. Накануне.RU).

Дикастерия Ватикана по содействию христианскому единству написала документ, в котором обобщены результаты экуменического диалога по вопросу папского главенства за последние 30 лет. То есть еще в 1980-х годах открыто был взят курс на унию с Фанаром, который постепенно продвигался в "диалоге" с православными церквями. Теперь Ватикан готов обнародовать свои притязания как богословский результат этого "диалога". Все христиане должны объединиться, признав главенство римского папы. Православным сделана символическая уступка: употребляется термин "синодальность", которого раньше не было. Но они должны признать главенство папы, которое будто бы и дополняет синодальность.

Можно отметить, что православное понятие "соборность" и православное вероучение в целом, сохранившееся неизменным с I века, напрочь отвергает претензии любого из епископов на какое-либо исключительное положение в Церкви. Однако именно это является краеугольным камнем римо-католического учения, где папа является "наместником Бога" по божественному праву. Это учение постепенно вызревало в Риме в течение нескольких столетий и стало центральным положением только к началу второго тысячелетия, ставшего главной причиной отделения Римской церкви.

Ватикан планирует также пресс-конференцию с участием представителей Англиканской церкви и Армянской церкви, на которой будет обсуждаться документ о папском первенстве.

Накануне.RU еще в 2016 году, во время Критского форума, писало, что Фанар затевает его с целью заявить о своем главенстве в православии, намереваясь затем от имени всего православного мира заключить унию с Ватиканом.

"Правблог" недоумевает, почему молчат православные церкви.

"Как получилось, что Православная Церковь, столетиями отвергавшая притязания Рима на церковную власть, на данный момент спокойно взирает на то, как Фанар продавливает новую унию? А это будет именно уния, потому что католики ни на йоту не отказываются от своего учения о власти папы римского, закрепленного во множестве документов Католической церкви. По сути, нам предлагают всего лишь лукавую интерпретацию этой власти без какого-либо изменения канонического права Католической церкви!" - пишет канал.

Теги: Ватикан, уния, христиане, церковь, папа римский


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