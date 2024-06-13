Уралец второй день в жару голодает в знак протеста против мусорного полигона

К жителю села Андреевка Алексею, устроившему голодовку в знак протеста против строительства мусорного полигона в Сысерти, снова приехала полиция. От активиста требуют снять один оставшийся плакат, а его группу поддержки, привезшую воду и шатер, удалиться, чтобы собрание не попало под статью о несанкционированном митинге. Об этом сообщает инициативная группа жителей.

Напомним, 12 июня Алексей вышел на территорию села Щелкун, где планируется возведение мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", и объявил голодовку. Таким образом уралец хочет привлечь внимание властей к проблеме, заявить, что жители Сысертского района не намерены сдаваться в этом вопросе и добиться признания того, что эти земли являются сельскохозяйственными. На улице при этом стоит жара более 30 градусов, а сегодня температура прогрелась до 36.

"Мы вышли на голодовку. Здесь выражены наши основные постулаты. Мы выступаем против перевода сельскохозяйственных земель в промышленные и против использования их под любые предприятия, в том числе под планируемый экокластер или индустриальный парк. Власти нас не слышат и игнорируют, поэтому голодовка — это наша крайняя мера, на которую мы решились", — заявил ранее Алексей.

Вчера власти так и не объявились, зато пришли сотрудники полиции, потребовавшие убирать плакаты с 22.00 до 07.00, чтобы потом вывесить снова. Затем, приехав во второй раз, от пикетирующего потребовали снять все плакаты в течение двух минут, разрешив оставить только один, сообщающий о голодовке. Однако сегодня потребовали убрать и его. Причина — он не в руках протестующего, а прикреплен в общественном месте (рядом находится волейбольная площадка).

Претензии полиции появились и к уральцам, приехавшим поддержать Алексея. Неравнодушные граждане привезли воду, шатер и все, что может потребоваться свердловчанину, однако, по мнению полиции, это "собрание" может расцениваться как несанкционированная акция.

"На сегодняшний день, если у нас гражданин заявляет, что он объявил здесь голодовку и одиночный пикет, он нарушает 54 ФЗ, — заявляет на видео прибывший на место сотрудник полиции. — Сейчас вокруг вас уже пять человек. Как только вы собрались здесь больше одного человека, соответственно, это уже попадает под несанкционированное массовое мероприятия либо митинг. На сегодняшний день вы должны получить как минимум разрешение (на голодовку)".

Остальным уральцам предложили разойтись и сообщать о своих претензиях "в рамках закона", а именно — писать обращения. На слова о том, что протестующему может стать плохо из-за 30+ градусной жары, сотрудник полиции ответил, что у того есть телефон и он может в любой момент вызвать себе "скорую". В результате, для окружающих Алексей будет выглядеть как просто отдыхающий на природе незнакомец, что мало походит на акцию протеста. Было составлено предписание.

"Все мое здоровье и, может быть, жизнь, зависят теперь только от главы Сысертского округа и губернатора нашей области. Очень жарко на улице. По состоянию здоровья чувствуется немного слабость. Ну а так проходит все нормально. Спасибо неравнодушным жителям, которые приезжают, навещают и возят воду", — отметил Алексей.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.