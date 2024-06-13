ТМК предоставила коллекцию экспонатов из своих корпоративных музеев для выставки, посвященной 90-летию Свердловской области

11 июня в Екатеринбурге начала работу выставка "Открывая Свердловскую область", которая приурочена к 90-летию образования региона. Экспонаты корпоративных музеев Трубной металлургической компании (ТМК) стали частью проекта, сообщает пресс-служба ТМК.

Так, экспозиция музейно-выставочного центра Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) демонстрирует образцы продукции, включая особотонкостенные трубы из специальных марок нержавеющей стали, выпущенные в 1980-х годах. Эти трубы применялись для изготовления ультратонких игл, которые применялись в офтальмологической хирургии. Также на выставке можно увидеть три картины от художника Виктора Евстафьева: "Заре навстречу", "Энтузиасты-строители" и "Промплощадка".

Музейным комплексом "Северская домна" Северского трубного завода (СТЗ) представлены два экспоната – войлочная шляпа для работы в цехах на участках с обилием температуры и очки сталевара мартеновского цеха. Данными вещами пользовались рабочие предприятия в 1960-1970 гг. Также экспозиция включает изделия СинТЗ - соединительные детали для чугунных труб, применяемых в сетях питьевого водоснабжения, технических сетях и канализации.

Экспозиция "Открывая Свердловскую область" представлена в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10) и будет работать до 1 декабря 2024 года.