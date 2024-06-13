В России создан миникомпьютер на базе российского процессора

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал новый одноплатный компьютер на базе процессора "Эльбрус-2С3". Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. Сейчас это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа.

Оригинальная российская архитектура "Эльбрус-2С3" позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Главная особенность компьютера состоит в том, что он работает на базе полноценного двухъядерного процессора "Эльбрус-2С3" с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Оборудование может работать при температуре окружающей среды от –40 до + 55 °С, что позволит использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники.

"МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора "Эльбрус-2С3". Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования", – цитирует пресс-служба Ростеха первого заместителя генерального директора ИНЭУМ имени Брука Игната Бычкова.