Задержан мужчина, который открыл стрельбу неподалеку от монастыря Оптина пустынь

В Калужской области полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

31-летний житель города Сосенский доставлен в территориальный отдел полиции. У него изъяли автоматическое оружие. Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

12 июня на автодороге Козельск - Оптина пустынь мужчина в неадекватном состоянии остановил машину и открыл стрельбу. Во время инцидента одна женщина получила касательное ранение ноги. Мужчина скрылся в лесополосе, позже его задержал спецназ Росгвардии.