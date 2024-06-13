На уральских трассах из-за аномальной жары вводят ограничения для грузовиков

Уральское управление автодорог вводит ограничения для грузовиков-тяжеловесов на период аномальной жары.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", из-за высокой температуры воздуха (свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Речь идет об автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Курганской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

"Ограничения продлятся с 10:00 до 22:00 ежедневно с 13 по 16 июня 2024 года", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в МЧС предупредили об аномальной жаре в Свердловской области. В ближайшие дни температура может доходить до 36 градусов.