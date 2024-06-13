На Камчатке произошло сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился на расстоянии 87 км от поселка Усть-Камчатск, сообщили в камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Информацию об ощущаемом землетрясении подтвердили и в краевом управлении МЧС. "По инструментальным данным, землетрясение могло ощущаться в отдельных районах поселка Усть-Камчатск силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Жизнедеятельность населения не нарушена", - говорится в сообщении МЧС.