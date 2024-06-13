Ведущие российские вузы поднимают цены на обучение

Ведущие российские вузы подняли цены на обучение по программам бакалавриата, лидером повышения стал Московский физико-технический институт, здесь стоимость обучения на самых популярных (по версии Минобрнауки) направлениях выросла в среднем на 20%, пишут "Ведомости".

Речь идет о таких специальностях как "информационные системы и технологии", "экономика", "менеджмент", "информатика и вычислительная техника", "юриспруденция", "лингвистика", "журналистика".

В МФТИ объяснили, что в последние годы планомерно повышают цены "чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов".

В МГИМО повышение составило 4,5-13% по отдельным направлениям. В пределах 8–10% цену на программы бакалавриата и специалитета поднял и Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина.