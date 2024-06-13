Профессор Арыкбаев: Модернизация налоговой системы РФ положительно повлияет на жизнь россиян

Как известно, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил улучшить налоговую систему для справедливого распределения налогового бремени.

Поправки, разработанные экономическим блоком правительства, вступят в силу с 1 января 2025 года после принятия Госдумой. По мнению многих экспертов, они обеспечат поступление средств для решения общенациональных задач и реализацию региональных программ для улучшения социально- экономического положения страны.

«Разработанные Министерством финансов РФ предложения по модернизации налоговой системы можно рассмотреть с трёх позиций. Первая — это более справедливое распределение налогового бремени. Вторая — социальный характер предложений. И третья — это сбалансированность. Увеличение налоговых отчислений с более высоких доходов граждан будет касаться буквально 3% населения. Полученные дополнительные средства направят на решение социальных вопросов, в том числе на поддержку многодетных и малоимущих семей, системы здравоохранения, образования и культуры», - прокомментировал директор Института экономики и права АГТУ, профессор, доктор экономических наук Равиль Арыкбаев.