В российский суд поступило дело о "царь-взятке" силовикам

В Балашихе (Московская область) в суд поступило уголовное дело экс-сотрудников СКР Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, которым вменяют получение взятки в 2,7 тыс. биткойнов (7,3 млрд руб.), которую оценивают как рекордную в РФ.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летнему майору юстиции Марату Тамбиеву вменяют 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тыс. 718 биткоинов. Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником – по текущему курсу это число "битков" стоит 7,3 млрд руб.

Интересно, что первоначально дело должен был рассматривать суд в Москве, но Верховный суд России согласила с Генпрокуратурой в том, что за время работы в столичном СКР Тамбиев мог обзавестись связями в судейском корпусе Москвы. Поэтому дело будут рассматривать судьи из Балашихи. Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана.

По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева якобы была Ляховенко.