13 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Алексей Орлов оценил работу обновленного лагеря "Уральские самоцветы"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу детского загородного лагеря "Уральские самоцветы" в рамках летней оздоровительной кампании.

В прошлом году на территории лагеря были построены два быстровозводимых одноэтажных корпуса, каждый из которых рассчитан на 49 мест. Это позволило перевести учреждение на круглогодичный формат работы, увеличить его проектную мощность и создать комфортные условия для детского отдыха. Теперь в одну смену здесь может отдохнуть до 378 ребят, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Детский лагерь "Уральские самоцветы"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Детский лагерь "Уральские самоцветы"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

"Сегодня лагерь работает в совершенно другом формате, нежели три года назад. В каждом корпусе живут по 2 детских отряда, в комнате – 4 спальных местах. Есть дополнительные комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, холлы для проведения отрядных мероприятий. Также в лагере была проведена реконструкция бассейна и банно-прачечного комплекса с медицинским блоком. Появились новые спортивные корты, которые позволят проводить мероприятия разного масштаба. Все это позволило перевести работу лагеря на круглогодичный формат", – рассказал Алексей Орлов.

Детский лагерь "Уральские самоцветы"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Бассейн в детском лагере "Уральские самоцветы"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Градоначальник добавил, что в этом году на проведение капитальных ремонтов детских оздоровительных лагерей уральской столицы выделено более 358 млн рублей. На эти средства до конца 2024 года будет проведен ремонт кровель, полов, наружных сетей, благоустройство территории, замена оконных блоков в 12 лагерях, а также технологическое присоединение газовых котельных в лагерях "Мечта", "Изумруд", "Юность", "Рассветный" и "Спутник".

"В загородных лагерях этим летом смогут отдохнуть более 28 000 ребят. При этом в период детской оздоровительной кампании 2024 года планируется организовать отдых и оздоровление в общей сложности около 68 000 детей. А с этого года организован отдых детей круглый год в период весенних, осенних, летних каникул в лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе муниципальных образовательных организаций, в лагерях "Юность" и "Уральские самоцветы"", – резюмировал Алексей Орлов.

Напомним, все организации отдыха и оздоровления укомплектованы педагогическими и медицинскими работниками, везде заключены договоры на охрану, скорректированы паспорта антитеррористической защищенности объектов защиты, получены санитарно-эпидемиологические заключения, а также все лагеря включены в реестр организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Свердловской области.

Теги: Алексей Орлов, детский лагерь, Уральские самоцветы


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