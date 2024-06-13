На Украине усиливается нехватка работников

Ситуация на украинском рынке труда ухудшается, работодатели жалуются на нехватку кадров, пишет местное издание "Фокус".

В статье отмечается, что все больше работодателей говорят о невозможности полноценной работы в условиях, когда не хватает работников. Директор по персоналу компании "Интерпайп", производящей бесшовные трубы и колеса для поездов, Виталий Пахомов считает, что заводы "Интерпайпа" рискуют в будущем просто остановиться из-за отсутствия рабочих рук. Уже сейчас дефицит составляет 12%, а на некоторых участках до 25%. Мобилизованы более 20% мужчин. А по закону, забронировать можно не больше 50% от численности действующего персонала, то есть всех остальных рано или поздно заставят воевать.

В этих условиях все больше растет спрос на рабочую силу, а конкуренция за рабочее место, напротив, снижается. Компании, пытаясь выжить, стремятся снизить зарплату, говорит владелица консалтингового агентства TalentMatch Наталья Слинько. Часто работодатели требуют от кандидатов-мужчин иметь отсрочку или справку о непригодности, но последних немного. Поэтому все чаще нанимают женщин.

Еще одна проблема: мужчины часто не хотят оформляться официально, чтобы их не мобилизовали как работников предприятий. Поэтому они работают неофициально, получая "серую" зарплату.

На криворожском сталелитейном заводе ArcelorMittal из штата в 18 тыс. человек под мобилизацию попали 3,5 тыс., и процесс продолжается. Если так продолжится, то некому будет работать, признал исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо. Компания стала набирать больше женщин. Ведь чтобы поступить на завод ArcelorMittal, мужчины по закону обязаны сначала зарегистрироваться в военкомате, а это многих отпугивает, так как известно, что многих мобилизуют прямо там. С 2022 года 151 работник завода погиб, а 38 пропали без вести.

По результатам опроса работодателей о ситуации на рынке труда, свыше 40% предприятий на Украине столкнулись с нехваткой рабочих рук.