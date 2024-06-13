СМИ: ФРГ блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций ЕС

Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, "сомнения и пожелания внести поправки" со стороны Берлина являются решающей причиной, почему санкционный пакет до сих пор не согласован.

Отмечается, что Германия выступает против меры по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима. Кроме того, немецкую сторону не устраивают ограничения, которые могут наложить на производства, поставляющие определенные товары. В ФРГ опасаются, что из-за этого могут пострадать ее компании, передает ТАСС.

Как сообщалось, страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. По данным портала EUobserver, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия. В то же время, Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского газового проекта "Арктик СПГ-2", который находится под ограничениями США с ноября 2023 года.