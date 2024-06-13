13 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчанин заплатит более 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле

Суд обязал жителя Свердловской области выплатить каршерингу более 700 тысяч рублей. Причиной стало нарушение договора аренды и устроенное водителем ДТП.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, житель Алапаевска Роман арендовал у каршеринговой компании автомобиль Volkswagen Polo и пользовался им чуть меньше суток. Стоимость аренды составила 6 тысяч 860 рублей, однако оплата от пользователя так и не поступила.

Более того, во время аренды машина попала в ДТП и получила повреждения – ущерб был оценен в 677 тысяч рублей. Затем авто побывало на штрафстоянке, за что договором аренды предусмотрен штраф 4 тысячи рублей. Роману была направлена претензия о взыскании 688 тысяч рублей (ущерб, штраф и оплата аренды), а не дождавшись ее исполнения, компания обратилась с иском в Алапаевский городской суд.

Фирма просила взыскать с водителя ущерб, причиненный автомобилю в результате ДТП – 677 тысяч рублей, задолженность по арендной плате – 6 тысяч 860 рублей, штраф – 4 тысячи рублей, неустойку – 41 тысячу 290 рублей и судебные расходы на оплату госпошлины – 10,5 тысяч рублей. В итоге суд удовлетворил требования частично. С ответчика взысканы в полном объеме ущерб, задолженность по аренде, штраф и судебные расходы, а неустойка уменьшена до 3 тысяч рублей.

Таким образом, Роман должен выплатить более 700 тысяч рублей. Он подал жалобу в Свердловский областной суд, однако тот, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменения решения.

Теги: каршеринг, ДТП, суд


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