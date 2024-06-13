Главреда "Вечерних ведомостей" снова хотят оштрафовать за пост в Telegram

Главный редактор екатеринбургского издания "Вечерние ведомости" Владимир Постников снова оказался под прицелом силовиков.

На журналиста снова завели дело за пост в личном Telegram-канале, но уже по ч.3 ст.20.1 КоАП - "Неуважение к власти". О каком именно посте идет речь - неизвестно. Постникову грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее "Вечерние ведомости" и его главреда штрафовали по статье о "дискредитации армии".