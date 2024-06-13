Хуситы атаковали гражданский балкер, вышедший из России

Хуситы заявили об атаке на балкер Tutor в районе йеменского порта Ходейда в Красном море. Сообщается, что судно с углем получило значительные повреждения и может затонуть.

По данным Reuters, балкер, построенный в 2022 году, ходит под флагом Греции (по другим данным – Либерии). Вероятно, удары были нанесены беспилотным катером, дронами и баллистическими ракетами.

"Удар (беспилотного надводного корабля) вызвал сильное затопление и повреждение машинного отделения", — заявило Центральное командование ВС. Это первый случай, когда хуситы использовали для атаки беспилотный катер.

Информации о пострадавших нет.

Известно, что корабль 18 мая загрузился в российском порту Усть-Луга, 9 июня зашел в египетский Порт-Саид и затем отправился в порт Акаба в Иордании.