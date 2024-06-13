13 Июня 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ГАИ Пермского края

В ГАИ назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Прикамье

В государственной автоинспекции назвали предварительную причину ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали 12 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГАИ, водителю автобуса стало плохо.

"На 164 километре Пермь - Березники водитель 1978 года рождения почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением автобусом и совершил съезд в левый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении.

По информации краевого минздрава, госпитализированы три человека, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователями проведены осмотры места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели. В ходе следствия будет дана правая оценка действиям индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке людей.

Теги: автобус, ДТП, водитель


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