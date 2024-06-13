Экс-подчиненные Маска заявили о домогательствах с его стороны

Бывшие инженеры компании Илона Маска SpaceX подали на бизнесмена в суд. По их словам, Маск якобы домогался до них.

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"Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду, основываясь на своем поведении, связанном с размещением на рабочем месте отвратительных сексуальных фотографий, мемов и комментариев, унижающих достоинство женщин и/или ЛГБТК-сообществ*" - заявили восемь бывших сотрудников, которые также подали иск в Совет по трудовым спорам США против компании.

Истцы утверждают, что некоторые из них затем столкнулись с оскорбительными комментариями от других коллег, которые "имитировали посты Маска" в Twitter и "создали крайне неудобную враждебную рабочую обстановку", пишет Bloomberg.

* В ноябре 2023 г. года Верховный суд России признал "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией