Три БПЛА уничтожены на подлете к Ярославлю

Силы ПВО уничтожили ночью украинские беспилотники над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один - над территорией Владимирской области, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что дроны уничтожены на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.

10 июня Mash сообщал, что три украинских бесплиотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. БПЛА были уничтожили средства ПВО. Все три сбитых дрона упали в районе трассы М8.