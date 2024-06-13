В Екатеринбурге сотрудник МЧС спас 4-летнего мальчика

Сотрудник МЧС по Свердловской области Дмитрий Светлаков спас 4-летнего мальчика от утопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного МЧС, инцидент произошел в Екатеринбурге, когда специалисты 305-ой пожарно-спасательной части проводили разъяснительные беседы с уральцами на акватории озера Половинное.

В какой-то момент Дмитрию сообщили о тонущем ребенке. Неравнодушные граждане уже достали ребенка из воды, тот находился в полусознательном состоянии. Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию и поддерживал ее до прибытия врачей.

МЧС призывает граждан быть внимательнее, находясь на пляжах и возле водных объектов. А также быть более бдительными, отдыхая вместе с детьми.

Напомним, что с начала купального сезона-2024 в воде погибли уже шесть человек, среди них - двое детей.