До 36 градусов: в МЧС предупредили об аномальной жаре в Свердловской области

На Среднем Урале ожидается несколько дней аномальной жары. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, с 12 по 16 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов. В МЧС призывают уральцев соблюдать правила безопасного поведения. В жару лучше всего остаться дома, а в течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону.

"Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, окна можно держать открытыми, если это безопасно. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости", - призывают в ведомстве.

Также в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

Напомним, ранее синоптики составили свой прогноз на предстоящее лето в Свердловской области.