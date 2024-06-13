ЦБ объявил об изменении времени торгов на Мосбирже

Центральный банк России объявил об изменении расписания торгов на Мосбирже.

"В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Ранее торги начинались в 7 утра мск.

Также в ЦБ сообщили, что с 13 июня приостанавливаются торги гонконгским долларом на Мосбирже.

Ранее регулятор объявил о приостановке торговли долларом и евро на Мосбирже – из-за введения новых американских санкций. Накануне Минфин США внес Мосбиржу и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список.